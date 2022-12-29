Друцкий-Соколинский Даниил Михайлович
мужской, родился 1735
умер После 1755
МатьДруцкая-Соколинская (Потёмкина) Анастасия ВасильевнаС 1651 по 1699 г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Михаил Михайлович1697 г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Андрей ДаниловичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Андрей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1755