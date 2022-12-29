Друцкий-Соколинский Даниил Михайлович 1735 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкий-Соколинский Даниил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1735

умер После 1755

Мать
Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Анастасия ВасильевнаС 1651 по 1699 г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович1697 г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Андрей ДаниловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Андрей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1755

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