Тышлек СУЛАХЧИ Евдоким Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Тышлек Василий Федорович
Мать: ?
Жена: Тышлек София Григорьевна
Сын: Тышлек Сулахчи Варфоломей Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна
Сын: Тышлек Сулахчи Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна
Сын: Тышлек Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна
Дочь: Василиса Евдокимовна
Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна
Сын: Тышлек 1 Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Сын: Тышлек Георгий Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Дочь: Надежда Евдокимовна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Дочь: Вера Евдокимовна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Сын: Тышлек Константин Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Сын: Тышлек Семион Евдокимович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна
Дочь: Тышлек Стефанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна