(Тышлек) Надежда Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения29.11.1885
Дата смерти11.10.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1885
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
30.11.1885
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Киприон Георгиевич Делиев и Пелагей Николаевна Тышлек
Смерть
11.10.1892
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-185,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-6
Похороны
12.10.1892