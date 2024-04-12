(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения12.02.1869
Дата смерти21.11.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1869
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
19.02.1869
Николаевская церковь,м/к-1869г.,лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Георгий Константинович Тохтамыш и Василий Георгиевич Тохтамыш
Смерть
21.11.1879
Причина смерти: Болезнь - водянка | Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-179,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-3
Похороны
23.11.1879