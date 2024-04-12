(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Евдокимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.02.1869

Дата смерти

21.11.1879

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1869

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек София Григорьевна

Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
19.02.1869
Николаевская церковь,м/к-1869г.,лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Георгий Константинович Тохтамыш и Василий Георгиевич Тохтамыш
Смерть
21.11.1879
Причина смерти: Болезнь - водянка | Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-179,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-3
Похороны
23.11.1879
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