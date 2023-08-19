Тышлек (Константинова) Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти20.05.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Тышлек 1 Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Сын: Тышлек Георгий Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Дочь: Надежда Евдокимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Дочь: Вера Евдокимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Сын: Тышлек Константин Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Сын: Тышлек Семион Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Дочь: Тышлек Стефанида Евдокимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич