Тышлек (Константинова) Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Константинова) Анастасия Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

20.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1875

Муж: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-125,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
24.04.1876

Сын: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1878

Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-90,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
20.11.1879

Сын: Тышлек Георгий Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
09.11.1881

Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1883

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-117,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Надежда Евдокимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Вера Евдокимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1888

Сын: Тышлек Константин Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-96,зап.-18,ГАДО,Ф 426-1-5
Рождение ребёнка
21.01.1890

Сын: Тышлек Семион Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1890г.лист-48,зап-4,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Тышлек Стефанида Евдокимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1893г.,лист-197,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
20.05.1904
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-63,зап.-18,ГАДО - 426-1-10
Похороны
Неизвестно