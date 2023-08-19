(Тышлек) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения17.10.1883
Дата смерти21.10.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1883
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-117,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
18.10.1883
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-117,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгий Кондратьевич Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамыш
Похороны
21.10.1892
Смерть
21.10.1892
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-186,зап.-40, ГАДО,Ф - 426-1-6