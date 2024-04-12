(Тышлек) Вера Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Вера Евдокимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.11.1885

Дата смерти

12.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1885

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
30.11.1885
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Киприон Георгиевич Делиев и Пелагей Николаевна Тышлек
Похороны
12.10.1892
Смерть
12.10.1892
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Троицкая церковь,м/к-1892г.,лист-185,зап.-37,ГАДО, Ф - 426-1-6
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