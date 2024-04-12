Тышлек (Калафат) София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Калафат) София Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

07.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1863

Муж: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-17,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
14.06.1864

Сын: Тышлек Сулахчи Варфоломей Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1866

Сын: Тышлек Сулахчи Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская цкрковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Тышлек Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1869

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
10.03.1871

Дочь: Василиса Евдокимовна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Смерть
07.01.1874
Причина смерти: При родах | Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-83,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-1
Похороны
09.01.1874
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