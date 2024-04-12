Тышлек Семион Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Семион Евдокимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1890

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1890г.лист-48,зап-4,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
23.01.1890
Николаевская церковь,м/е-1890г.,лист-48,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-6 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Киприон Георгиевич Делиев и жена его Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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