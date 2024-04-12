Тышлек Семион Евдокимович
Место рождения
Дата рождения21.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1890
Николаевская церковь,м/к-1890г.лист-48,зап-4,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
23.01.1890
Николаевская церковь,м/е-1890г.,лист-48,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-6 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Киприон Георгиевич Делиев и жена его Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно