Тышлек СУЛАХЧИ Николай Евдокимович
Место рождения
Дата рождения04.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1866
Николаевская цкрковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
11.12.1866
Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгий Константинович Тохтамыш и Евдокия Константиновна Тохтамыш.
Смерть
Неизвестно