(Тышлек СУЛАХЧИ) Василиса Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения10.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1871
Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
17.03.1871
Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Савва Константинович Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамыш
Смерть
Неизвестно