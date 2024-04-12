(Тышлек СУЛАХЧИ) Василиса Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек СУЛАХЧИ) Василиса Евдокимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

10.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1871

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек София Григорьевна

Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
17.03.1871
Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Савва Константинович Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамыш
Смерть
Неизвестно
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