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Антон Мартынов

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

26.10.1832

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Мартын Васильев

Мать: Ирина Никитина

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ПРАВНУК МОЕГО НИКИФОРА МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой пер... Показать все
Бракосочетание
15.05.1799

Жена: Первая Жена Акилина Анисимова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1800

Дочь: Варвара Антонова

Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Анисимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1800 21.11.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Анисимова родила дочь Варвару которая крещена 29 числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна Алек... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1802

Дочь: Степанида Антонова

Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Анисимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1802 07.11.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Онисимова родила дочь Стефаниду которая крещена 9го числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна А... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1804

Дочь: Евфимия Антонова

Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Анисимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1804 05.07.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартинова жена Акилина Анисимова родила дочь Ефимию, которая крещена 7го дня священником Яковом Петров... Показать все
Бракосочетание
28.04.1807

Жена: Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 28.04.1807 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец Антон Мартынов с девкой того же уезда Казенной Михайлогорской вотчины села Лозьева крестьянина Фаддея Алексеева дочерью Пе... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1809

Сын: Кузьма Фёдоров

Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1809 У кого кто родился 06/06.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Федора [ОШИБКА, НАДО АНТОНА?] Мартынова жена Пелагия Фадеева родила сына Косму, которы... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1811

Дочь: Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и крещёна оным же с... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Сын: Никита Антонов

Мать ребёнка: не указана

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1820 Кто имянно померли 22.05.1820 Того же уезда и волости деревни Урвихина крестьянина Антона Мартынова сын Никита, оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с пономарем Иваном Андрее... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1821

Сын: Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Третья Жена Ксения Герасимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1823

Дочь: Мавра Антонова

Мать ребёнка: Третья Жена Ксения Герасимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1823 У кого кто родился 27/29.04.1823 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила дочь Мавру которая молитвована священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третья Жена Ксения Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
26.10.1832
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1832 24.10.1832 Дватцать четвёртого числа той же волости деревни Урвихина крестьянин Онтон Мартинов Лета: 57 От чего приключилась смерть: от чахотки Кем исповеданы и приобщены: Василием Стефановым... Показать все
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