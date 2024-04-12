Антон Мартынов
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти26.10.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Мартын Васильев
Мать: Ирина Никитина
ПРАВНУК МОЕГО НИКИФОРА МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой пер... Показать все
Бракосочетание
15.05.1799
МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1800
Дочь: Варвара Антонова
Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Анисимова
МК-1800 21.11.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Анисимова родила дочь Варвару которая крещена 29 числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна Алек... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1802
Дочь: Степанида Антонова
Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Анисимова
МК-1802 07.11.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Онисимова родила дочь Стефаниду которая крещена 9го числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна А... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1804
Дочь: Евфимия Антонова
Мать ребёнка: Первая Жена Акилина Анисимова
МК-1804 05.07.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартинова жена Акилина Анисимова родила дочь Ефимию, которая крещена 7го дня священником Яковом Петров... Показать все
Бракосочетание
28.04.1807
МК-1807 28.04.1807 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец Антон Мартынов с девкой того же уезда Казенной Михайлогорской вотчины села Лозьева крестьянина Фаддея Алексеева дочерью Пе... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1809
Сын: Кузьма Фёдоров
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Фаддеева
МК-1809 У кого кто родился 06/06.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Федора [ОШИБКА, НАДО АНТОНА?] Мартынова жена Пелагия Фадеева родила сына Косму, которы... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1811
Дочь: Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Фаддеева
МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и крещёна оным же с... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Сын: Никита Антонов
МК-1820 Кто имянно померли 22.05.1820 Того же уезда и волости деревни Урвихина крестьянина Антона Мартынова сын Никита, оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с пономарем Иваном Андрее... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1821
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Третья Жена Ксения Герасимова
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1823
Дочь: Мавра Антонова
Мать ребёнка: Третья Жена Ксения Герасимова
МК-1823 У кого кто родился 27/29.04.1823 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила дочь Мавру которая молитвована священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1832
МК-1832 24.10.1832 Дватцать четвёртого числа той же волости деревни Урвихина крестьянин Онтон Мартинов Лета: 57 От чего приключилась смерть: от чахотки Кем исповеданы и приобщены: Василием Стефановым... Показать все