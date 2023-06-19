Пелагея Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Антонова

Пелагея Антонова

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

04.10.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1811

Отец: Антон Мартынов

Мать: Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и крещёна оным же с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно