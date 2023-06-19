Пелагея Антонова
Место рождения
Дата рождения04.10.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1811
Отец: Антон Мартынов
МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и крещёна оным же с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно