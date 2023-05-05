Вторая Жена Пелагея Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Место рождения

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаддей Алексеев

Мать: не указана

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛОЗЬЕВО МК-1807 28.04.1807 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец Антон Мартынов с девкой того же уезда Казенной Михайлогорской вотчины села Лозьева крестьянина Фаддея Алексеева до... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
28.04.1807

Муж: Антон Мартынов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 28.04.1807 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец Антон Мартынов с девкой того же уезда Казенной Михайлогорской вотчины села Лозьева крестьянина Фаддея Алексеева дочерью Пе... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1809

Сын: Кузьма Фёдоров

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1809 У кого кто родился 06/06.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Федора [ОШИБКА, НАДО АНТОНА?] Мартынова жена Пелагия Фадеева родила сына Косму, которы... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1811

Дочь: Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и крещёна оным же с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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