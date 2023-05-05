Вторая Жена Пелагея Фаддеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фаддей Алексеев
Мать: не указана
ЛОЗЬЕВО МК-1807 28.04.1807 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец Антон Мартынов с девкой того же уезда Казенной Михайлогорской вотчины села Лозьева крестьянина Фаддея Алексеева до... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.1807
Муж: Антон Мартынов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 28.04.1807 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин вдовец Антон Мартынов с девкой того же уезда Казенной Михайлогорской вотчины села Лозьева крестьянина Фаддея Алексеева дочерью Пе... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1809
Сын: Кузьма Фёдоров
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1809 У кого кто родился 06/06.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Федора [ОШИБКА, НАДО АНТОНА?] Мартынова жена Пелагия Фадеева родила сына Косму, которы... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1811
Дочь: Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и крещёна оным же с... Показать все
Смерть
Неизвестно