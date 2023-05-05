Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Фаддеева

Мать ребёнка: не указана

Восприемница!!! МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и к... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Мать ребёнка: не указана

ЛОЗЬЕВО УРВИХИНО МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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