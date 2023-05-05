Фаддей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Фаддеева
Мать ребёнка: не указана
Восприемница!!! МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым и к... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вторая Жена Пелагея Фаддеева
Мать ребёнка: не указана
ЛОЗЬЕВО УРВИХИНО МК-1811 04.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Пелагия Фаддеева родила дочь Пелагию которая молитвован священником Иаковом Петровым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно