Кузьма Фёдоров
Место рождения
Дата рождения06.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1809
Отец: Антон Мартынов
МК-1809 У кого кто родился 06/06.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Федора [ОШИБКА, НАДО АНТОНА?] Мартынова жена Пелагия Фадеева родила сына Косму, которы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно