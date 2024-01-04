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Кузьма Фёдоров

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

06.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1809

Отец: Антон Мартынов

Мать: Вторая Жена Пелагея Фаддеева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1809 У кого кто родился 06/06.10.1809 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Федора [ОШИБКА, НАДО АНТОНА?] Мартынова жена Пелагия Фадеева родила сына Косму, которы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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