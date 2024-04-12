Первая Жена Акилина Анисимова
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти21.12.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1777
АНДРЕЕВСКОЕ УРВИХИНО МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой пер... Показать все
Бракосочетание
15.05.1799
Муж: Антон Мартынов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1800
Дочь: Варвара Антонова
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1800 21.11.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Анисимова родила дочь Варвару которая крещена 29 числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна Алек... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1802
Дочь: Степанида Антонова
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1802 07.11.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Онисимова родила дочь Стефаниду которая крещена 9го числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна А... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1804
Дочь: Евфимия Антонова
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1804 05.07.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартинова жена Акилина Анисимова родила дочь Ефимию, которая крещена 7го дня священником Яковом Петров... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1806
До 1807, Антон в 1807 - вдовец МК-1807 (конец 1806 находится в МК-1807) 21.12.1806 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянская жена Акилина Онисифорова 29ти лет неизвестною болезнию, оная у... Показать все