Первая Жена Акилина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Акилина Анисимова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

21.12.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
АНДРЕЕВСКОЕ УРВИХИНО МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой пер... Показать все
Бракосочетание
15.05.1799

Муж: Антон Мартынов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 15.05.1799 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянский сын отрок Антон Мартинов той же вотчины деревни Андреевска с девкой крестьянской дочерью Акилиной Анисимовой первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1800

Дочь: Варвара Антонова

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1800 21.11.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Анисимова родила дочь Варвару которая крещена 29 числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна Алек... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1802

Дочь: Степанида Антонова

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1802 07.11.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Онисимова родила дочь Стефаниду которая крещена 9го числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна А... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1804

Дочь: Евфимия Антонова

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1804 05.07.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартинова жена Акилина Анисимова родила дочь Ефимию, которая крещена 7го дня священником Яковом Петров... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.12.1806
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
До 1807, Антон в 1807 - вдовец МК-1807 (конец 1806 находится в МК-1807) 21.12.1806 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянская жена Акилина Онисифорова 29ти лет неизвестною болезнию, оная у... Показать все
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