Варвара Антонова
Место рождения
Дата рождения21.11.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1800
Отец: Антон Мартынов
МК-1800 21.11.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Анисимова родила дочь Варвару которая крещена 29 числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна Алек... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно