Варвара Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Антонова

Варвара Антонова

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

21.11.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1800

Отец: Антон Мартынов

Мать: Первая Жена Акилина Анисимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1800 21.11.1800 Деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Акилина Анисимова родила дочь Варвару которая крещена 29 числа Восприемницей была деревни Андреевска крестьянская жена Анна Алек... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close