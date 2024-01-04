Третья Жена Ксения Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третья Жена Ксения Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Мартынов

Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
14.02.1821

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1823

Дочь: Мавра Антонова

Отец ребёнка: Антон Мартынов

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1823 У кого кто родился 27/29.04.1823 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила дочь Мавру которая молитвована священн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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