Третья Жена Ксения Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Мартынов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1821
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1823
Дочь: Мавра Антонова
Отец ребёнка: Антон Мартынов
МК-1823 У кого кто родился 27/29.04.1823 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила дочь Мавру которая молитвована священн... Показать все
Смерть
Неизвестно