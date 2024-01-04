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Фёдор Антонов

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

14.02.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1821

Отец: Антон Мартынов

Мать: Третья Жена Ксения Герасимова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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