Фёдор Антонов
Место рождения
Дата рождения14.02.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1821
Отец: Антон Мартынов
МК-1821 14/15.02.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Урвихина у крестьянина Антона Мартынова жена Оксинья Герасимова родила сына Федора, который молитвован священником Васильем Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно