Мартын Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1734
Отец: Василий Никифоров
Мать: Мария Григорьева
ИВ-1737 Мартын 3=1734 ИВ-1739 Мартин 5=1734 ИВ-1740 Мартин 6=1734 ИВ-1742 Мартин 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мартин 12=1732 ИВ-1745 Мартин 13=1732 ИВ-1746 Мартьян 13=1733 ИВ-1747 Март... Показать все
Бракосочетание
02.05.1753
Жена: Ирина Никитина
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 02.05.1753 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Мартын с крестьянкой той же вотчины деревни Куликина Никитиной дочерью Фёдорова девкой Ириной первым браком
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иоаким Мартынов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иоаким 3=1753 ИВ-1757 Иоакима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1754
Сын: Гаврил Мартынов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Гавриил 2=1754 ИВ-1757 Гавриила нет (где он?)
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Мартынов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
ИВ-1757 Иоанн 2=1755
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно