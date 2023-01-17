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Мартын Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Василий Никифоров

Мать: Мария Григорьева

ИВ-1737 Мартын 3=1734 ИВ-1739 Мартин 5=1734 ИВ-1740 Мартин 6=1734 ИВ-1742 Мартин 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мартин 12=1732 ИВ-1745 Мартин 13=1732 ИВ-1746 Мартьян 13=1733 ИВ-1747 Март... Показать все
Бракосочетание
02.05.1753

Жена: Ирина Никитина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 02.05.1753 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Мартын с крестьянкой той же вотчины деревни Куликина Никитиной дочерью Фёдорова девкой Ириной первым браком
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иоаким Мартынов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иоаким 3=1753 ИВ-1757 Иоакима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Гаврил Мартынов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Гавриил 2=1754 ИВ-1757 Гавриила нет (где он?)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Мартынов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

ИВ-1757 Иоанн 2=1755
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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