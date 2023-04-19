Акилина Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1725 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартын Васильев

Мать: Ирина Никитина

МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком Восприемница!!! ... Показать все
Бракосочетание
05.07.1798

Муж: Семён Андреев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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