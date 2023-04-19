Акилина Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мартын Васильев
Мать: Ирина Никитина
МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком Восприемница!!! ... Показать все
Бракосочетание
05.07.1798
Муж: Семён Андреев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно