Семён Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком
Бракосочетание
05.07.1798

Жена: Акилина Мартынова

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно