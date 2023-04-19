Семён Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком
Бракосочетание
05.07.1798
Жена: Акилина Мартынова
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1798 05.07.1798 Той же вотчины деревни Борков крестьянский сын отрок Симеон Андреев той же вотчины деревни Урвихина с крестьянскою дочерью девкой Акилиной Мартыновой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно