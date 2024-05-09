деревня Боркино, деревня Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Боркино

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Боркина Филипковской волости Бежецкого уезда продать часть надельной земли в пустошах С Показать все
Дело о лишенном прав из кр. Бежецкого уезда Филипковской волости д. Боркино Николае Дмитриеве Рожикове, обвиняемом по 63 ст. устава о наказаниях. 1916 г. // Гос. архив Яр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1158Боркино, д. каз.при колодце.538175160Часовня 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Рыбинская волость
727. Борки, деревня бывшая государственная, при реке Мологе, дворов 39, жителей 192, красильный завод, дегтярный завод

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Филипковская волость
5Боркино33

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
109009Боркинодеревня57°47'36°36'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Филиппковское сельское поселение
28604455121д Боркинодеревня
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