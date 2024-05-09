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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Боркина Филипковской волости Бежецкого уезда продать часть надельной земли в пустошах С Показать все
Дело о лишенном прав из кр. Бежецкого уезда Филипковской волости д. Боркино Николае Дмитриеве Рожикове, обвиняемом по 63 ст. устава о наказаниях. 1916 г. // Гос. архив Яр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1158Боркино, д. каз.при колодце.538175160Часовня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
727. Борки, деревня бывшая государственная, при реке Мологе, дворов 39, жителей 192, красильный завод, дегтярный завод
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
5Боркино331¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109009Боркинодеревня57°47'36°36'O-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604455121д Боркинодеревня