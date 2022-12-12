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Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1690 г.р.

Мать

1703 г.р.

Муж

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Никита Фёдоров

Мать: Гликерия Агафонова

ИВ-1754 ВАССА Никитина 21=1733 (ОШИБКА, НАДО ИРИНА?)
Бракосочетание
02.05.1753

Муж: Мартын Васильев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 02.05.1753 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Мартын с крестьянкой той же вотчины деревни Куликина Никитиной дочерью Фёдорова девкой Ириной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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