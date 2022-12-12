Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1733
Отец: Никита Фёдоров
Мать: Гликерия Агафонова
ИВ-1754 ВАССА Никитина 21=1733 (ОШИБКА, НАДО ИРИНА?)
Бракосочетание
02.05.1753
Муж: Мартын Васильев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 02.05.1753 Той же вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Мартын с крестьянкой той же вотчины деревни Куликина Никитиной дочерью Фёдорова девкой Ириной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно