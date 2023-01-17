Гликерия Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Лукерия Агафонова 35=1702 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Гликерия Агафонова 37=1702 ИВ-1740 Гликерия Агафонова 36=1704 ИВ-1741 Гликерия Агафонова 37=1704 ИВ-1742 Гликерия Агафонова 38=1704 ИВ-1743 такой ... Показать все
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Фёдоров

ИВ-1737 Евдокия 14=1723 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Евдокия 16=1723 ИВ-1740 Евдокия 15=1725 ИВ-1741 Евдокия 16=1725 ИВ-1742 Евдокия 17=1725 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, далее Евдокии до 1757 года не было! (... Показать все
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Никита Фёдоров

КУЛИКИНО ИВ-1737 Ирина 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирина 14=1725 ИВ-1740 Ирина 13=1727 ИВ-1741 Ирина 14=1727 ИВ-1742 Ирина 14=1728 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 18=1726 ИВ-1745 Ирина 19=... Показать все
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иоаким Никитин

Отец ребёнка: Никита Фёдоров

ИВ-1737 Иоаким 10=1727 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иоаким 12=1727 ИВ-1740 Иоаким 13=1727 ИВ-1741 Иоаким 14=1727 ИВ-1742 Иоаким 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яким 16=1728 ИВ-1745 Иоаким 17=172... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Никита Фёдоров

ИВ-1737 Ирина 5=1732 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирины нет (где она?) ИВ-1740 Ирина 8=1732 ИВ-1741 Ирина 11=1730 ИВ-1742 Ирина 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, далее Ирину не встречала по 1757 год
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Васса Никитина

Отец ребёнка: Никита Фёдоров

ИВ-1737 Васса 3=1734 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Васса 5=1735 ИВ-1740 Васса 6=1734 ИВ-1741 Васса 7=1734 ИВ-1742 Васса 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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