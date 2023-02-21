Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Никита Фёдоров

Мать: Гликерия Агафонова

ИВ-1737 Евдокия 14=1723 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Евдокия 16=1723 ИВ-1740 Евдокия 15=1725 ИВ-1741 Евдокия 16=1725 ИВ-1742 Евдокия 17=1725 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, далее Евдокии до 1757 года не было! (... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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