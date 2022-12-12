Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Никита Фёдоров

Мать: Гликерия Агафонова

ИВ-1737 Ирина 5=1732 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирины нет (где она?) ИВ-1740 Ирина 8=1732 ИВ-1741 Ирина 11=1730 ИВ-1742 Ирина 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, далее Ирину не встречала по 1757 год
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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