Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1732
Отец: Никита Фёдоров
Мать: Гликерия Агафонова
ИВ-1737 Ирина 5=1732 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирины нет (где она?) ИВ-1740 Ирина 8=1732 ИВ-1741 Ирина 11=1730 ИВ-1742 Ирина 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, далее Ирину не встречала по 1757 год
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно