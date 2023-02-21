Васса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Никитина

Васса Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Никита Фёдоров

Мать: Гликерия Агафонова

ИВ-1737 Васса 3=1734 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Васса 5=1735 ИВ-1740 Васса 6=1734 ИВ-1741 Васса 7=1734 ИВ-1742 Васса 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close