Васса Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Никита Фёдоров
Мать: Гликерия Агафонова
ИВ-1737 Васса 3=1734 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Васса 5=1735 ИВ-1740 Васса 6=1734 ИВ-1741 Васса 7=1734 ИВ-1742 Васса 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно