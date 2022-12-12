Иоаким Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1727
Отец: Никита Фёдоров
Мать: Гликерия Агафонова
ИВ-1737 Иоаким 10=1727 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иоаким 12=1727 ИВ-1740 Иоаким 13=1727 ИВ-1741 Иоаким 14=1727 ИВ-1742 Иоаким 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яким 16=1728 ИВ-1745 Иоаким 17=172... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Иоакимов
Мать ребёнка: Васса Иванова
КУЛИКИНО ИВ-1751 Ивана нет (где он?) ИВ-1755 --- ИВ-1756 Иван 10=1746 ИВ-1757 Иван 11=1746
Бракосочетание
1753
Жена: Васса Иванова
ИВ-1752 Иоаким Никитин 22=1730, не женат ИВ-1753 Иоаким Никитин 23=1730, женат Откуда сын Иван, гр 1746? Сын Вассы? Это её второй брак? С [1747-1752] Вассы не было в родной деревне, и в деревне Иоаки... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1756
Сын: Дмитрий Иоакимов
Мать ребёнка: Васса Иванова
ИВ-1756 Дмитрия нет МК-1756 26.10.1756 Деревни Куликина у крестьянина Иоакима Никитина сын Дмитрей ИВ-1757 Дмитрия нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно