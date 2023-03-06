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Третья Жена Ирина Зотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782, страница 1373 Его второбрачная жена Ирина Зотова дочь старинная той же вотчины деревни Куликина 36=1746 Точно второбрачная??? Не третья???
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Богданова

Отец ребёнка: Яким Никитин

РС-1782, страница 1373 Авдотья Богданрва незаконнорожденная дочь 2 недели=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яким Никитин

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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