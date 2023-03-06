Третья Жена Ирина Зотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782, страница 1373 Его второбрачная жена Ирина Зотова дочь старинная той же вотчины деревни Куликина 36=1746 Точно второбрачная??? Не третья???
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Богданова
Отец ребёнка: Яким Никитин
РС-1782, страница 1373 Авдотья Богданрва незаконнорожденная дочь 2 недели=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яким Никитин
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно