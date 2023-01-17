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Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Иван Трифонов

Мать: Мария Дементьева

АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Васса 8=1729 ИВ-1739 Васса 10=1729 ИВ-1740 Васса 11=1729 ИВ-1741 Васса 12=1729 ИВ-1742 Васса 13=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Васса 15=1729 ИВ-1745 Васса 16=1729 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Иоакимов

Отец ребёнка: Иоаким Никитин

КУЛИКИНО ИВ-1751 Ивана нет (где он?) ИВ-1755 --- ИВ-1756 Иван 10=1746 ИВ-1757 Иван 11=1746
Бракосочетание
1753

Муж: Иоаким Никитин

ИВ-1752 Иоаким Никитин 22=1730, не женат ИВ-1753 Иоаким Никитин 23=1730, женат Откуда сын Иван, гр 1746? Сын Вассы? Это её второй брак? С [1747-1752] Вассы не было в родной деревне, и в деревне Иоаки... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1756

Сын: Дмитрий Иоакимов

Отец ребёнка: Иоаким Никитин

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1756 Дмитрия нет МК-1756 26.10.1756 Деревни Куликина у крестьянина Иоакима Никитина сын Дмитрей ИВ-1757 Дмитрия нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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