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Мария Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Дементий/Дометий

Мать: не указана

ИВ-1737 Мария Дометьева 45=1692 ИВ-1739 Мария Деметьева 47=1692 ИВ-1740 Мария Дементиева 49=1691 ИВ-1741 Мария 50=1691 ИВ-1742 Мария Дементиева 51=1691 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марья Деме... Показать все
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Трифонов

АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Анна 10=1727 ИВ-1739 Анна 12=1727 ИВ-1740 Анна 13=1727 ИВ-1741 Анна 14=1727 ИВ-1742 Анна 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анны нет (где она?) ИВ-1745 Анны нет (где он... Показать все
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Трифонов

АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Васса 8=1729 ИВ-1739 Васса 10=1729 ИВ-1740 Васса 11=1729 ИВ-1741 Васса 12=1729 ИВ-1742 Васса 13=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Васса 15=1729 ИВ-1745 Васса 16=1729 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Трифонов

ИВ-1737 Гликерия 7=1730 ИВ-1739 Гликерия 9=1730 ИВ-1740 Гликерия 10=1730 ИВ-1741 Гликерия 11=1730 ИВ-1742 Гликерия 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерии нет (где она?) ИВ-1745 Гликери... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Трифонов

ИВ-1737 Иван 5=1732 ИВ-1739 Иван 7=1732 ИВ-1740 Иван 9=1731 ИВ-1741 Иван 10=1731 ИВ-1742 Иван 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 13=1731 ИВ-1745 Иван 14=1731 ИВ-1746 Иван 15=1731 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Трифонов

ИВ-1737 Варвара 3=1734 ИВ-1739 Варвара 5=1734 ИВ-1740 Варвара 6=1734 ИВ-1741 Варвара 7=1734 ИВ-1742 Варвары нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Варвара 10=1734 ИВ-1745 Варвары нет (поч... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Трифонов

Ранее не встречала ИВ-1752 Иван ИСААКОВ 10=1742 (ОШИБКА) ИВ-1753, 1757 Ивана нет (где он?)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трифонов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
РС-1782 Умершего до последней ревизии крестьянина Ивана ТРОФИМОВА жена вдова Марья Дементьева дочь (по последней ревизии написаны были лета 80) Умре 1772 (ОШИБКА: НАДО ТРИФОНОВА)
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