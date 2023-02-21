Мария Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Дементий/Дометий
Мать: не указана
ИВ-1737 Мария Дометьева 45=1692 ИВ-1739 Мария Деметьева 47=1692 ИВ-1740 Мария Дементиева 49=1691 ИВ-1741 Мария 50=1691 ИВ-1742 Мария Дементиева 51=1691 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марья Деме... Показать все
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Трифонов
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Анна 10=1727 ИВ-1739 Анна 12=1727 ИВ-1740 Анна 13=1727 ИВ-1741 Анна 14=1727 ИВ-1742 Анна 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анны нет (где она?) ИВ-1745 Анны нет (где он... Показать все
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Трифонов
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Васса 8=1729 ИВ-1739 Васса 10=1729 ИВ-1740 Васса 11=1729 ИВ-1741 Васса 12=1729 ИВ-1742 Васса 13=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Васса 15=1729 ИВ-1745 Васса 16=1729 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Трифонов
ИВ-1737 Гликерия 7=1730 ИВ-1739 Гликерия 9=1730 ИВ-1740 Гликерия 10=1730 ИВ-1741 Гликерия 11=1730 ИВ-1742 Гликерия 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерии нет (где она?) ИВ-1745 Гликери... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Трифонов
ИВ-1737 Иван 5=1732 ИВ-1739 Иван 7=1732 ИВ-1740 Иван 9=1731 ИВ-1741 Иван 10=1731 ИВ-1742 Иван 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 13=1731 ИВ-1745 Иван 14=1731 ИВ-1746 Иван 15=1731 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Трифонов
ИВ-1737 Варвара 3=1734 ИВ-1739 Варвара 5=1734 ИВ-1740 Варвара 6=1734 ИВ-1741 Варвара 7=1734 ИВ-1742 Варвары нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Варвара 10=1734 ИВ-1745 Варвары нет (поч... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Трифонов
Ранее не встречала ИВ-1752 Иван ИСААКОВ 10=1742 (ОШИБКА) ИВ-1753, 1757 Ивана нет (где он?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трифонов
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
РС-1782 Умершего до последней ревизии крестьянина Ивана ТРОФИМОВА жена вдова Марья Дементьева дочь (по последней ревизии написаны были лета 80) Умре 1772 (ОШИБКА: НАДО ТРИФОНОВА)