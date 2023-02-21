Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Иван Трифонов
Мать: Мария Дементьева
ИВ-1737 Варвара 3=1734 ИВ-1739 Варвара 5=1734 ИВ-1740 Варвара 6=1734 ИВ-1741 Варвара 7=1734 ИВ-1742 Варвары нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Варвара 10=1734 ИВ-1745 Варвары нет (поч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно