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Варвара Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

1692 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Иван Трифонов

Мать: Мария Дементьева

ИВ-1737 Варвара 3=1734 ИВ-1739 Варвара 5=1734 ИВ-1740 Варвара 6=1734 ИВ-1741 Варвара 7=1734 ИВ-1742 Варвары нет (почему?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Варвара 10=1734 ИВ-1745 Варвары нет (поч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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