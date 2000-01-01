Дементий/Дометий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Дочь: Мария Дементьева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Мария Дометьева 45=1692 ИВ-1739 Мария Деметьева 47=1692 ИВ-1740 Мария Дементиева 49=1691 ИВ-1741 Мария 50=1691 ИВ-1742 Мария Дементиева 51=1691 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марья Деме... Показать все
Смерть
Неизвестно