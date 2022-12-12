Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Иван Трифонов
Мать: Мария Дементьева
ИВ-1737 Гликерия 7=1730 ИВ-1739 Гликерия 9=1730 ИВ-1740 Гликерия 10=1730 ИВ-1741 Гликерия 11=1730 ИВ-1742 Гликерия 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерии нет (где она?) ИВ-1745 Гликери... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно