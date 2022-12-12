Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Иванова

Гликерия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1692 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Иван Трифонов

Мать: Мария Дементьева

ИВ-1737 Гликерия 7=1730 ИВ-1739 Гликерия 9=1730 ИВ-1740 Гликерия 10=1730 ИВ-1741 Гликерия 11=1730 ИВ-1742 Гликерия 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерии нет (где она?) ИВ-1745 Гликери... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close