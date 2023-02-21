Иван Самсонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Самсон Сергеев
Мать: Гликерия Иванова
РС-1782 Иван Самсонов (по последней ревизии написаны были лета 2 недели) Умре 1776 3 ревизия ~1761=1761
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1776
РС-1782 Иван Самсонов (по последней ревизии написаны были лета 2 недели) Умре 1776