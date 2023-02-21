Иван Самсонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Самсонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Самсон Сергеев

Мать: Гликерия Иванова

РС-1782 Иван Самсонов (по последней ревизии написаны были лета 2 недели) Умре 1776 3 ревизия ~1761=1761
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1776
РС-1782 Иван Самсонов (по последней ревизии написаны были лета 2 недели) Умре 1776
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