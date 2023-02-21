Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1727
Отец: Иван Трифонов
Мать: Мария Дементьева
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Анна 10=1727 ИВ-1739 Анна 12=1727 ИВ-1740 Анна 13=1727 ИВ-1741 Анна 14=1727 ИВ-1742 Анна 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анны нет (где она?) ИВ-1745 Анны нет (где он... Показать все
Бракосочетание
13.02.1747
Муж: Родион Петров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 13.02.1747 Той же вотчины деревни Иевска крестьянин отрок Родион Петров той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Иванова дочерью девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
1749
Сын: Конон Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
РС-1782 Конон (по последней ревизии написаны были лета 14) 33=1749
Рождение ребёнка
16.01.1754
Сын: Пётр Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
МК-1754 16.01.1754 Той же вотчины деревни Иевска у крестьянина Родиона Петрова сын Пётр ИВ-1754 Пётр того же года=1754 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пётр 3=1753 ИВ-1757 Пётр 3=1754 РС-1782 Пё... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Родионова
Отец ребёнка: Родион Петров
РС-1782 Ирина Родионова 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины деревни Дорохово за крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно