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Ирина Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Родион Петров

Мать: Анна Иванова

РС-1782 Ирина Родионова 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины деревни Дорохово за крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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