Ирина Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Родион Петров
Мать: Анна Иванова
РС-1782 Ирина Родионова 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины деревни Дорохово за крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно