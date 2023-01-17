Родион Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1730
Отец: Пётр Тихонов
Мать: Гликерия Степанова
ИВ-1737 Родион 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Родион 9=1730 ИВ-1740 Иродион 10=1730 ИВ-1741 Иродион 11=1730 ИВ-1742 Родион 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Родион 14=1730 ИВ-1745 Родион 15=17... Показать все
Бракосочетание
13.02.1747
Жена: Анна Иванова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 13.02.1747 Той же вотчины деревни Иевска крестьянин отрок Родион Петров той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Иванова дочерью девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
16.01.1754
Сын: Пётр Родионов
Мать ребёнка: Анна Иванова
МК-1754 16.01.1754 Той же вотчины деревни Иевска у крестьянина Родиона Петрова сын Пётр ИВ-1754 Пётр того же года=1754 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пётр 3=1753 ИВ-1757 Пётр 3=1754
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно