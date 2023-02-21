Гликерия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Гликерия Стефанова 40=1697 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Гликерия Стефанова 42=1697 ИВ-1740 Гликерия Стефанова 41=1699 ИВ-1741 Гликерия Стефанова 42=1699 ИВ-1742 Гликерия Стефанова 43=1699 ИВ-1743 такой... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
ИВ-1737 Василий 20=1717 ИВ-1738--- ИВ-1739 Василий 22=1717 ИВ-1740 Василий 22=1718 ИВ-1741, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 так... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
ИВ-1737 Наталья 15=1722 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Наталья 17=1722 ИВ-1740 Наталья 18=1722 ИВ-1741 Наталья 19=1722 ИВ-1742 Наталия 20=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,... Показать все
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
ИВ-1737 Иван 9=1728 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иван 11=1728 ИВ-1740 Иван 12=1728 ИВ-1741 Иван 13=1728 ИВ-1742 Иван 14=1728 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 17=1727 ИВ-1745 Иван 18=1727 ИВ-1746, 174... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Сын: Родион Петров
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
ИВ-1737 Родион 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Родион 9=1730 ИВ-1740 Иродион 10=1730 ИВ-1741 Иродион 11=1730 ИВ-1742 Родион 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Родион 14=1730 ИВ-1745 Родион 15=17... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тихонов
ИВ-1737 Пелагия 4=1733 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Пелагия 6=1733 ИВ-1740 Пелагия 8=1732 ИВ-1741 Пелагия 9=1732 ИВ-1742 Пелагия 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748 Пелагии не... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Тихонов
Смерть
Неизвестно