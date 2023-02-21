Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Пётр Тихонов
Мать: Гликерия Степанова
ИВ-1737 Василий 20=1717 ИВ-1738--- ИВ-1739 Василий 22=1717 ИВ-1740 Василий 22=1718 ИВ-1741, 1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 так... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно