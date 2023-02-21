Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Пётр Тихонов
Мать: Гликерия Степанова
ИВ-1737 Иван 9=1728 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иван 11=1728 ИВ-1740 Иван 12=1728 ИВ-1741 Иван 13=1728 ИВ-1742 Иван 14=1728 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 17=1727 ИВ-1745 Иван 18=1727 ИВ-1746, 174... Показать все
Бракосочетание
18.02.1756
Жена: Параскева Петрова
МК-1756 18.02.1756 Той вотчины деревни Иевска крестьянина Петра Тиханова сын отрок Иоанн с крестьянкой той вотчины деревни Иванисова Петровой дочерью Михайлова девкой Параскевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно