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Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1697 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Пётр Тихонов

Мать: Гликерия Степанова

ИВ-1737 Иван 9=1728 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Иван 11=1728 ИВ-1740 Иван 12=1728 ИВ-1741 Иван 13=1728 ИВ-1742 Иван 14=1728 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 17=1727 ИВ-1745 Иван 18=1727 ИВ-1746, 174... Показать все
Бракосочетание
18.02.1756

Жена: Параскева Петрова

МК-1756 18.02.1756 Той вотчины деревни Иевска крестьянина Петра Тиханова сын отрок Иоанн с крестьянкой той вотчины деревни Иванисова Петровой дочерью Михайлова девкой Параскевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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