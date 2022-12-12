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Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВАНИСОВО МК-1756 18.02 1756 Той вотчины деревни Иевска крестьянина Петра Тиханова сын отрок Иоанн с крестьянкой той вотчины деревни Иванисова Петровой дочерью Михайлова девкой Параскевой первым брако... Показать все
Бракосочетание
18.02.1756

Муж: Иван Петров

МК-1756 18.02.1756 Той вотчины деревни Иевска крестьянина Петра Тиханова сын отрок Иоанн с крестьянкой той вотчины деревни Иванисова Петровой дочерью Михайлова девкой Параскевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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