Параскева Петрова
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Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Мать: не указана
ИВАНИСОВО МК-1756 18.02 1756 Той вотчины деревни Иевска крестьянина Петра Тиханова сын отрок Иоанн с крестьянкой той вотчины деревни Иванисова Петровой дочерью Михайлова девкой Параскевой первым брако... Показать все
Бракосочетание
18.02.1756
Муж: Иван Петров
МК-1756 18.02.1756 Той вотчины деревни Иевска крестьянина Петра Тиханова сын отрок Иоанн с крестьянкой той вотчины деревни Иванисова Петровой дочерью Михайлова девкой Параскевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область