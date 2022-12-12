Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Трифонов
Мать: Мария Дементьева
ИВ-1737 Иван 5=1732 ИВ-1739 Иван 7=1732 ИВ-1740 Иван 9=1731 ИВ-1741 Иван 10=1731 ИВ-1742 Иван 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 13=1731 ИВ-1745 Иван 14=1731 ИВ-1746 Иван 15=1731 ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
21.04.1751
Жена: Агафья Иванова/Гаврилова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова выносить отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянской Гавриловой дочерью Андреева девкой Агафьей первым браком
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно