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Лука Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Иван Иванов

Мать: Агафья Иванова/Гаврилова

РС-1782 Лука (по последней ревизии написаны были лета 3) 22=1760
Рождение ребёнка
1782

Сын: Михаил Лукин

Мать ребёнка: Пелагия Евфимова

РС-1782 У них сын рождённый после ревизии. Михаило 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Евфимова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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