Лука Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Иван Иванов
Мать: Агафья Иванова/Гаврилова
РС-1782 Лука (по последней ревизии написаны были лета 3) 22=1760
Рождение ребёнка
1782
Сын: Михаил Лукин
Мать ребёнка: Пелагия Евфимова
РС-1782 У них сын рождённый после ревизии. Михаило 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Евфимова
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно