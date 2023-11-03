Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1802 08.04.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Авдотья Никитина родила дочь Ирину которая крещена 12го числа Восприемницей была приселка Скорынева жена крестьянская Акилина Ники... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1802

Дочь: Ирина Лукина

Отец ребёнка: Лука Иванов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 08.04.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Авдотья Никитина родила дочь Ирину которая крещена 12го числа Восприемницей была приселка Скорынева жена крестьянская Акилина Ники... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Иванов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1804
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 06.07.1804 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Евдокия Никитина 45ти лет неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василь... Показать все
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