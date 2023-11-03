Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1802 08.04.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Авдотья Никитина родила дочь Ирину которая крещена 12го числа Восприемницей была приселка Скорынева жена крестьянская Акилина Ники... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1802
Дочь: Ирина Лукина
Отец ребёнка: Лука Иванов
МК-1802 08.04.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Авдотья Никитина родила дочь Ирину которая крещена 12го числа Восприемницей была приселка Скорынева жена крестьянская Акилина Ники... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804
МК-1804 06.07.1804 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Евдокия Никитина 45ти лет неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Василь... Показать все