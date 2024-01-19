Ирина Лукина
Место рождения
Дата рождения08.04.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1802
Отец: Лука Иванов
Мать: Евдокия Никитина
МК-1802 08.04.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Авдотья Никитина родила дочь Ирину которая крещена 12го числа Восприемницей была приселка Скорынева жена крестьянская Акилина Ники... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно