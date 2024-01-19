Ирина Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Лукина

Ирина Лукина

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.04.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1802

Отец: Лука Иванов

Мать: Евдокия Никитина

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 08.04.1802 Деревни Андреевска у крестьянина Луки Иванова жена Авдотья Никитина родила дочь Ирину которая крещена 12го числа Восприемницей была приселка Скорынева жена крестьянская Акилина Ники... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close