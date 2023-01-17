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Агафья Иванова/Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Мой Гаврил Андреев

Мать: Моя Ирина Васильева

УРВИХИНО Ранее 1751 года я её не видела в Урвихино, почему??? МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова сын отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянской Гавриловой д... Показать все
Бракосочетание
21.04.1751

Муж: Иван Иванов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова сын отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянкой Гавриловой дочерью Андреева девкой Агафьей первым браком
Рождение ребёнка
1757

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

ИВ-1757 Пётр 3 месяца=1757
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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