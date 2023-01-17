Агафья Иванова/Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1730
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
УРВИХИНО Ранее 1751 года я её не видела в Урвихино, почему??? МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова сын отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянской Гавриловой д... Показать все
Бракосочетание
21.04.1751
Муж: Иван Иванов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 21.04.1751 Деревни Андреевска крестьянина Ивана Трифонова сын отрок Иван той же вотчины деревни Урвихина крестьянкой Гавриловой дочерью Андреева девкой Агафьей первым браком
Рождение ребёнка
1757
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
ИВ-1757 Пётр 3 месяца=1757
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно