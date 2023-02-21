Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Иван Иванов
Мать: Агафья Иванова/Гаврилова
3 ревизия ~1761-9=1752 РС-1782 У его Ивана Иванова дочь Ефросинья (по последней ревизии написаны были лета 9) Умре 1774
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1774
РС-1782 У его Ивана Иванова дочь Ефросинья (по последней ревизии написаны были лета 9) Умре 1774