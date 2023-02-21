Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Иван Иванов

Мать: Агафья Иванова/Гаврилова

3 ревизия ~1761-9=1752 РС-1782 У его Ивана Иванова дочь Ефросинья (по последней ревизии написаны были лета 9) Умре 1774
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1774
РС-1782 У его Ивана Иванова дочь Ефросинья (по последней ревизии написаны были лета 9) Умре 1774
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